Gli promette un rapporto e si fa pagare, truffato un 74enne di Gaeta

GAETA – Aveva promesso di avere un rapporto sessuale in cambio di un accredito da 350 euro su una carta prepagata, ma una volta ricevuta la somma era sparita e lui ha denunciato tutto ai carabinieri. E’ accaduto a Gaeta dove i militari della Tenenza locale dopo mirate indagini hanno rintracciato, identificato e denunciato una donna di 54 anni di Treviso, per aver indotto un 74 enne di Gaeta a versare la somma come corrispettivo di un rapporto sessuale mai concretizzatosi.