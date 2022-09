Il teatro D’Annunzio è agibile, Coletta: “Uno dei beni comuni per eccellenza torna ad essere di tutti, in sicurezza”

LATINA – Il Teatro D’Annunzio è agibile e dunque potrà riaprire. La notizia attesissima è stata data dal sindaco di Latina Damiano Coletta con un post sui social. Accade esattamente sette anni dopo la chiusura e a 32 anni dalla inaugurazione dell’opera pubblica. Coletta ha pubblicato anche alcuni scatti dall’interno della struttura dove è entrato con la commissione di vigilanza fissata in seguito alla presentazione della Scia.

“Dopo anni di progettazioni e lavori, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ha concesso il nulla osta di agibilità. Uno dei beni comuni per eccellenza della città, il Teatro, torna ad essere un bene di tutti, in assoluta sicurezza”, scrive Coletta che ha preferito rinviare ogni ulteriore dichiarazione a domani, quando è stata convocata proprio al D’Annunzio una conferenza stampa.

La chiusura del teatro era stata disposta esattamente il 21 settembre del 2015 dal commissario prefettizio Giacomo Barbato per mancanza del certificato di prevenzione incendi e agibilità dopo la relazione consegnata alla stessa gestione commissariale dai vigili del fuoco non essendo stata trovata in regola la pratica relativa. Una situazione che si trascinava sin dall’apertura della struttura, attraverso sei sindaci di breve e lunga durata (Coletta è stato il settimo) e alcuni commissariamenti senza mai essere sanata. Fino ad oggi.