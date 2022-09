Terracina, picchia la madre di 83 anni, 51 enne arrestato dalla polizia

TERRACINA – Ha picchiato la madre di 83 anni perché voleva soldi, gli agenti del Commissariato di polizia di Terracina hanno arrestato un 51enne di origini rumene con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Non era la prima volta e anzi già in passato nell’abitazione erano dovuti intervenire gli equipaggi delle Volanti trovando arredi danneggiati e i segni delle aggressioni. Tuttavia l’anziana aveva preferito minimizzare, ma l’allerta, dopo quegli episodi, era scattata ugualmente con la segnalazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica .

Nell’ultimo caso, la richiesta d’intervento è arrivata proprio dall’anziana donna che, al rifiuto di assecondare l’ennesima richiesta di denaro del figlio, era stata picchiata con un corpo contundente alla testa, mentre il figlio la minacciava di ucciderla. La vittima è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che oltre a medicare le ferite hanno rilevato altri ematomi e segni di violenze avvenute peraltro in presenza del padre allettato, perché gravemente malato da anni.

L’aggressore è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria dopo l’arresto in flagranza di reato.