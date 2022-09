Malore per il sindaco di Itri Giovanni Agresti, ricoverato in ospedale

ITRI – Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Itri Giovanni Agresti colpito da un malore nella giornata di sabato 3 settembre e ricoverato a Roma presso l’ospedale San Giovanni. “Siamo a tranquillizzare la cittadinanza circa le condizioni di salute del Sindaco, Giovanni Agresti, che da sabato mattina si trova sotto stretto controllo medico per un malore accusato presso la sua abitazione a Itri. Dopo un primo momento di forte spavento, attualmente la sue condizioni di salute sono in netto miglioramento e siamo fiduciosi che tornerà presto nel suo ruolo a guida del paese”, si legge in una nota del Comune.

“Tantissimi i messaggi arrivati in Comune in queste ore da parte di cittadini, amici o semplici conoscenti che volevano sincerarsi circa le sue condizioni di salute, viste le voci circolate in paese nella giornata di ieri. Anche il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha voluto dimostrare la Sua vicinanza e sincerarsi personalmente di quanto accaduto. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti circa le condizioni di salute del Sindaco”, prosegue la nota.

Nel frattempo le funzioni di Agresti vengono svolte dalla vice Sindaco Elena Palazzo.