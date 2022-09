Un giornalista di Latina nel punto stampa di Westmister per i funerali di stato di Elisabetta II

LATINA – C’è anche un giornalista di Latina nel gruppo selezionato di professionisti dell’informazione che abiteranno il punto stampa con vista sull’Abbazia di Westmister, per seguire in diretta i funerali di Stato di Elisabetta II. In una giornata grigio-Londra, con cittadini dell’Uk disseminati lungo il percorso, tutta la zona è super controllata con un servizio di sicurezza paragonabile a quello che si è visto in campo per tutti i trenta giorni delle Olimpiadi di Londra. Polizia e agenti speciali presidiano la zona.

Noi abbiamo raggiunto Alessandro Allocca che, superati i controlli questa mattina presto, è in postazione per raccontare più da vicino l’atmosfera di questa giornata alla quale prenderanno parte capi di Stato e teste coronate di tutto il mondo. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

IL CONTRIBUTO DI ALESSANDRO ALLOCCA