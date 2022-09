Promosso al grado di Maggiore il comandante del Nas Felice Egidio

LATINA – Dopo numerose brillanti operazioni, arriva la promozione per il Comandante del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, Felice Egidio promosso al grado di Maggiore. “Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha voluto personalmente congratularsi con il neo-Maggiore, nello spirito della costante sinergia e collaborazione tra i reparti”, si legge in una nota. L’ufficiale è stato ricevuto dal colonnello Lorenzo D’Aloia nella caserma Cimarrusti.

CHI E’ – Il Maggiore Felice Egidio, 46enne, originario della provincia di Avellino, laureato in Scienze Politiche e Scienze dei Servizi Giuridici, era stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina, dove aveva condotto sugli omicidi Vastola, Barlone, Bellomo, e Pompili) oltre che su organizzazioni dedite al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dall’ottobre 2017 è Comandante del NAS di Latina.

Nel corso di questi ultimi anni ha diretto numerose attività investigative sia nello specifico contesto della tutela della salute pubblica, contro il traffico illecito di farmaci e sofisticazioni alimentari nel territorio delle provincie di Latina e Frosinone, che sul fenomeno del “caporalato” (indagine Job Tax e No Pain), per la tutela e salvaguardia dei diritti umani, che hanno avuto eco nazionale ed internazionale. La più recente attività investigativa venuta alla luce è la recentissima quella sull’emissione di falsi certificati medici per evitare la vaccinazione contro il SARS COV2, dove ove sono risultati coinvolti un medico ed un’avvocatessa.