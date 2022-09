Una studentessa di Aprilia al The Economy of Francesco

APRILIA – L’Istituto Carlo e Nello Rosselli di Aprilia sarà presente al The Economy of Francesco, in programma ad Assisi dal 22 al 24 settembre. A rappresentarlo sarà Pamela Martinelli, studentessa della quarta A di Relazioni internazionali per il marketing. Ciò grazie anche alla collaborazione con Enti del Terzo Settore. Promosso da papa Francesco, l’incontro è rivolto a economisti, imprenditori e promotori di “economia sostenibile” under 35 di tutto il mondo con lo scopo di discutere un nuovo modo di intendere l’economia secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi, ovvero di temi vicini alla cosiddetta economia civile.

La convention è anche aperta a giovani provenienti da tutti e sei i continenti, che potranno così confrontarsi con alcuni esperti mondiali del settore, come Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael Giraud, Sabina Alkire, Suor Helen Alford, Vilson Groh e Stefano Zamagni.

“Quello sull’economia sociale – ha affermato Ugo Vitti, dirigente scolastico dell’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia – è sicuramente uno tra i temi più dibattuti in questi anni di crisi e di ricerca di soluzioni alternative alle grosse disparità economiche globali. Per realizzarla, l’economia sociale, però occorre promuoverla soprattutto tra i giovani che saranno i veri protagonisti del futuro. Per l’occasione, la città di Assisi verrà divisa in dodici villaggi tematici corrispondenti ad altrettanti luoghi suggestivi, come ad esempio la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Basilica di Santa Chiara o lo storico Istituto Serafico. All’interno di questi villaggi si terranno conferenze, workshop e tavoli di lavoro durante i quali verranno raccolti i contributi di tutti i partecipanti (più di mille) impegnati in un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale, giovane e vibrante, verso una nuova economia. Durante la giornata conclusiva, alla presenza di Papa Francesco, verrà lanciato un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia del domani.

“La partecipazione della nostra studentessa all’incontro – ha precisato il dirigente scolastico – è stata possibile anche per il nuovo modo di interpretare il rapporto di collaborazione tra la scuola e gli altri soggetti della comunità educante, in particolar modo gli Enti del Terzo Settore, alcuni dei quali hanno voluto farsi carico delle spese di partecipazione e di vitto e alloggio della ragazza e del docente accompagnatore, nell’ottica della creazione della classe dirigente dell’economia sociale del futuro. Dobbiamo ringraziare anche l’Ufficio Territoriale Scolastico di Latina che, come al solito, ha svolto le funzioni di ‘facilitatore’ del progetto. L’iniziativa dimostra che la scuola, quando vuole – ha concluso Ugo Vitti – sa essere all’altezza delle nuove e difficili sfide a cui il nostro tempo ci mette davanti. Dare la possibilità ad una nostra studentessa di partecipare ad un evento di questa portata ci rende particolarmente orgogliosi”.