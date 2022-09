Alla Sapienza una laurea magistrale in Gender studies

La Sapienza Università di Roma presenta il nuovo Corso di laurea magistrale in Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione. L’appuntamento è per mercoledì 21 settembre 2022, ore 12.30 nell’aula degli Organi collegiali del Palazzo del Rettorato in Piazzale Aldo Moro 5 a Roma. “Una novità nel panorama dell’offerta formativa universitaria in Italia”, spiega in una nota l’Ateneo romano specificando che si tratta di un corso (post laurea triennale) “promosso dai Dipartimenti di Comunicazione e ricerca sociale, di Lettere e culture moderne e di Psicologia della Sapienza, prima laurea magistrale a unire lo studio dei processi culturali, sociali, politici ed economici sulla base dei quali si producono squilibri e disuguaglianze fondati sul genere, all’analisi e allo sviluppo di contenuti comunicativi inclusivi e non discriminatori”.

La presentazione prevede gli interventi della rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, della consigliera dell’AGCOM Elisa Giomi, della presidente di GiULiA Giornaliste Silvia Garambois e della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Modera il prof. Fabio Lucidi, coordinatore del Comitato tecnico scientifico sulla diversità e inclusione della Sapienza.