Gli studenti di Latina in marcia per il clima

LATINA – Si sono radunati in Piazza del Popolo questa mattina gli studenti delle scuole superiori di Latina che hanno deciso di aderire allo sciopero globale per il clima promosso da Fridays for Future. Appuntamento per tutti alle 9,30 per far sentire la propria voce, e anche alla vigilia delle elezioni politiche per ricordare l’importanza dell’argomento a chi andrà al governo. Invitati dalla Rete degli studenti Medi che ha organizzato la manifestazione sul territorio, presente Legambiente, gli studenti si sono mossi in corteo nelle strade del centro cittadino di Latina secondo un percorso classico che passerà sotto la Prefettura, in Piazza della Libertà, e lo striscione arancione: “In marcia per il clima”.

“Manifestiamo per il clima, ma anche per i nostri diritti spesso negati”, ha detto al microfono di Francesca Balestrieri, Roxana Gafton della Rete degli Studenti Medi