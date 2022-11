Apre a Latina il polo artistico MonsterLab

LATINA – Sarà presentato sabato 26 novembre a partire dalle 15 il Polo Artistico di Latina MonstarLab, nella sua sede di via Pantanaccio 120. A fare gli onori di casa il team di soci Carlo Jaccarino music designer e musicista, Tania Giupponi avvocato e cantante, Federica Callori cantante e Karim Laribi, calciatore professionista.

“Tutto nasce – spiegano gli ideatori del progetto – dall’idea di creare un polo per gli artisti che vogliono fare del proprio talento una professione, facendo confluire all’interno dello stesso spazio le principali discipline necessarie per lo sviluppo della figura dell’artista, in uno spazio all’avanguardia tecnologica distribuito su una superficie di circa 230 mq con due sale prova, uno studio di registrazione e un auditorium”.

MonstarLab offrirà dunque corsi di formazione specializzati e tenuti da alcuni dei migliori professionisti del settore artistico italiano come il paroliere Roberto Casalino (in foto) o il doppiatore Luca Ward solo per citare.

I DOCENTI:

VOCE – INTERPRETAZIONE

BARBARA COLA

VOCAL COACH

GIOVANNA GALLELLI

CHITARRA

SIMONE GIANLORENZI – ALESSANDRO BENVENUTI

BASSO

ROBERTO GALLINELLI – MASSIMO MORICONI

BATTERIA

ROBERTO GUALDI – IVANO ZANOTTI – CRISTIANO MICALIZZI – CARMINE LANDOLFI – PIETRO IODICE

PIANO& ARMONIA

CLAUDIO FERRARA

TECNICO DEL SUONO, MIX & MASTER

SIMONE CHIUMERA

SCRITTURA

ROBERTO CASALINO

ARRANGIAMENTO

MAURIZIO METALLI

DIZIONE E SPEAKERAGGIO RADIOFONICO, PUBBLICITARIO, DOCUMENTARI

GABRIELE BROCANI

DOPPIAGGIO

WARDLAB CON LUCA WARD, MONICA WARD, ANDREA WARD, MASSIMO LOPEZ, METELLO MORI

CINEMA E TEATRO

DIZIONE, TECNICHE DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA E TEATRALE

WARDLAB CON LUCA WARD, MONICA WARD, ANDREA WARD, MASSIMO LOPEZ, METELLO MORI

FOTOGRAFIA

STORYTELLING, TECNICA, POST PRODUZIONE

GIANLUCA MOSTI

VIDEOMAKING

REGIA, SCENEGGIATURA, MONTAGGIO VIDEO

FABRIZIO MANGO – PAOLO TOSELLI

MAKEUP

DAISY CALLEJA

SELF PROMOTION

MEDIA TRAINING

GIANROBERTO MARELLI

ARTIST TRAINING

ARTI ESPRESSIVE, EMOTIONAL ABILITY, PERFORMING ARTS COUNSELING, MINDFULLNESS

MARZIA ANDRE’ – FRANCESCA CRISTOFOLI