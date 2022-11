Questo non è amore: la Questura di Latina in campo contro la violenza di genere

LATINA – Proseguiranno domani le iniziative per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. La Questura di Latina ha organizzato appuntamenti nelle scuole e nelle piazze su tutto il territorio provinciale per informare e sensibilizzare i cittadini, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “…questo non è amore”, dedicata al contrasto della violenza di genere con l’obiettivo di migliorare l’azione di prevenzione e favorire una crescita culturale che contrasti le forme di violenza e discriminazione. L’intento è anche quello di offrire alle donne maltrattate il supporto di operatori specializzati, nonché agevolare il contatto diretto con potenziali vittime.

“L’iniziativa della Polizia di Stato si rivolge a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti, anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza”, si legge in una nota della Questura.

LE INIZIATIVE – Nella giornata di venerdì 25 novembre a Latina, in P.zza del Popolo, saranno presenti operatori ed operatrici qualificati della Questura che forniranno informazioni sugli strumenti di tutela previsti dalle normative vigenti e distribuiranno gli opuscoli informativi predisposti per la circostanza.

Al Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Via Padre S. Agostino, a partire dalle ore 10.30 si svolgerà il convegno You are beatiful, violenza, condizionamenti sociali e profili di responsabilità nelle condotte giovanili attuali, con la partecipazione del Procuratore Aggiunto di Latina Dr. Carlo Lasperanza, del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina Dr.ssa Giorgia Castriota, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Dr.ssa Monica Sansoni e del Medico Legale Dr.ssa Cristina Setacci. È previsto un intervento del Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine Dr. Alessandro Tocco.

Ad Aprilia (LT), presso l’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Via Carroceto avrà luogo un incontro con gli studenti cui parteciperanno operatori qualificati del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina.

A Formia, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Tallini” a partire dalle ore 09.00 è in programma l’incontro Piantala con la violenza, al quale è prevista la presenza del Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, dell’Avvocato Mario Sacco dell’Ordine degli Avvocati di Cassino (FR) e della Dr.ssa Maria De Tata, Criminologa. Interverrà il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr.ssa Emanuela Forte del Commissariato Distaccato di P.S. di Formia.

Sempre a Formia, presso il Liceo Classico “Cicerone – Pollione” a partire dalle ore 11.00 avrà luogo la conferenza Contro la violenza di genere, con la prevista partecipazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Cassino (FR) Dr.ssa Marina Marra, del Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, dell’Assessore del Comune di Formia Dr.ssa Rosita Nervino e del Dirigente il locale Commissariato Distaccato di P.S., Dr. Aurelio Metelli.

A Minturno, località Scauri, in Piazza Santa Albina dalle ore 15.00 alle ore 19.00 a cura del Commissariato Distaccato di P.S. di Formia verrà realizzato uno stand informativo con la presenza di due operatori qualificati della Polizia di Stato che distribuiranno materiale informativo.

Nel corso della mattinata, presso gli Istituti Comprensivi “Principe Amedeo” e “Giosuè Carducci” di Gaeta, avranno luogo degli incontri con gli studenti cui parteciperanno operatori qualificati del locale Commissariato Distaccato di P.S..

A Fondi, presso il Castello Caetani, a partire dalle ore 11.00 avrà luogo il convegno Le radici antiche della violenza di genere, con la prevista partecipazione del Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, della Dr.ssa Silvia Cavalli – Direttore Generale della A.S.L. di Latina e del Dirigente f.f. del locale Commissariato Distaccato di P.S., Dr. Franco Pellegrino.