Amministrative a Latina, ufficializzata la candidatura a sindaco di Matilde Celentano

LATINA – Fratelli D’Italia ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Latina di Matilde Celentano. Lo hanno fatto questa mattina i coordinatori regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni Trancassini e Calandrini (assenti gli alleati di coalizione). La conferenza stampa era stata annunciata per presentare lo Spazio on line della Federazione di Fratelli D’Italia Latina.

Celentano, emozionata, ma pronta al debutto, era seduta tra i due esponenti del partito. Si è presentata: medico, mamma di due ragazze, già consigliera comunale, la candidata ha spiegato di aver accettato conscia della difficoltà e di avere spazzato via ogni dubbio avendo davanti l’esempio di Giorgia Meloni: “E’ la mia stella polare, la mia Andromeda”, ha detto.

“In me ci sono oggi un caleidoscopio di emozioni, ma l’emozione che prevale è quella della responsabilità che avverto fortemente: candidarmi per guidare la prima città del Lazio dopo Roma. Essere donna e fare politica non è facile, noi donne dobbiamo lavorare il doppio rispetto agli uomini. Il mio obiettivo però non è quello di dividermi, ma di moltiplicarmi, mi moltiplicherò, perché le donne sono multitasking: riuscirò a fare il sindaco, a fare la madre, la moglie e la professionista. Il mio esempio sarà sempre Giorgia Meloni e anche io conto di diventare con l’appoggio di tutti e del mio partito che ringrazio, il primo sindaco donna della città di Latina”.

Critica pesante alla passata amministrazione: “Sono stati sei anni frustranti per me. Un’amministrazione che non ha incluso, ha diviso, ha alzato muri con l’opposizione. Non c’è mai stata la possibilità di dare un apporto”.