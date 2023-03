Latina, apprezzamenti su una donna e scoppia la lite: 46enne ferito

LATINA – Un pugno assestato in pieno volto ha mandato in ospedale un 46 enne. E’ accaduto a Latina ieri intorno alle 3 della notte nella zona centrale di Via Cesare Battisti dove si è consumata una lite al culmine della quale è scattata l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, la lite sarebbe scaturita nel momento in cui la vittima ha fatto alcuni apprezzamenti su una donna. Le indagini dei militari del comando provinciale di Latina proseguono per identificare l’autore che all’arrivo dei carabinieri si era dileguato.

La prognosi al Goretti è stata di 30 giorni per lesioni serie causate dalla violenza del pugno.