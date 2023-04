Un capitolo su Daniele, l’Angelo di Latina, nel libro La Cura inaspettata

LATINA – C’è anche la storia di Daniele, il ragazzo di Latina scomparso per Aids a 16 anni, nel libro La cura Inaspettata. L’Hiv da peste del secolo a farmaco di precisione (Mondadori), scritto a quattro mani da Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, professore ordinario di Pediatria all’Università Vita-Salute San Raffaele, e da Annamaria Zancheddu, divulgatrice scientifica della Fondazione Telethon. “Una storia di scienza e di famiglia – è stata definita – che rivela come la ricerca italiana abbia avuto un ruolo cruciale nel trasformare il responsabile della «peste del secolo» in un farmaco salvavita”.

“Sono davvero commossa e felice perché a Daniele, che è stato paziente del professor Ferdinando Aiuti (a destra in foto con lui), è stato dedicato un capitolo di questo libro”, racconta la mamma Antonietta Parisi che aveva adottato il bambino piccolissimo, già malato, e che a lui ha dedicato il suo impegno di volontaria prima per l’Anlaids, poi con l’associazione In ricordo di Daniele Odv . E ora che gli scienziati sono riusciti a sfruttare le caratteristiche dell’Hiv per trasformarlo in un farmaco di precisione, Alessandro Aiuti raccogliendo la sfida del padre Fernando, pioniere della lotta all’Aids al Policlinico Umberto I di Roma, è impegnato in prima linea nella ricerca e racconta nel libro il passaggio epocale arrivato grazie alla terapia genica.

Di Daniele non possiamo non ricordare in questa occasione che grazie al coraggio disperato di sua madre, alla fiducia nella medicina e all’impegno del professor Aiuti, ha potuto essere il giovane che ha vissuto più a lungo con Aids conclamato quando non esistevano terapie efficaci. Ha superato 16 anni di malattia quando lo stigma era fortissimo e le armi per la lotta spuntate, sperimentando su di sé, farmaci allora destinati solo agli adulti. Nel libro Daniele è L’Angelo di Latina.

Ne abbiamo parlato per Radio Luna, Radio Latina e Radio Immagine con Antonietta Parisi a pochi giorni della presentazione del libro La Cura Inaspettata a Roma dove lei sarà presente.