Latina, Fabio Carlesso ora ha le sue mani bioniche: “Ce l’ho fatta, grazie a tutti. Ora posso anche tagliare una bistecca”

(nella foto Fabio Carlesso e Roberto Ariagno, direttore dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide)

SEZZE – Dopo il grande successo del crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe, 60.000 euro in tre settimane, ieri, giovedì 20 aprile, l’ Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino ha potuto consegnare le protesi bioniche COVVI a Fabio Carlesso, il papà di 48 anni di Sezze, che a causa di una meningite ha riportato l’amputazione di entrambi gli arti superiori. La prima foto con il telefonino, perché ora è possibile comporre i numeri, o scrollare, insomma usare il dispositivo come tutti gli altri, senza bisogno di aiuto.

“Adesso Fabio ha finalmente l’opportunità di cambiare la qualità della sua vita. Infatti, queste particolari protesi, veloci e leggere, possono eseguire 14 modelli di presa e permettono la rotazione elettromeccanica dei polsi. Un vero e proprio salto in avanti rispetto a quelle tridigitali che usava in precedenza – si legge in una nota fatta inviare dal paziente – . Le mani bioniche sono state progettate sulla base di numerosi dati, misurati e raccolti per essere più anatomicamente proporzionate e adattate per ogni singolo utente. Inoltre, la motorizzazione della presa e della rotazione del pollice viene utilizzata in modalità dinamica simultaneamente, permettendo un controllo intuitivo del dito”.

“Si tratta di un passo importante anche per la mia famiglia. Con le COVVI posso ottenere una maggiore autonomia e fare delle cose che non ero in grado di fare prima, come tagliare una bistecca. Gesti semplici che per me erano dei veri e propri obiettivi da raggiungere al più presto e, grazie all’aiuto di tutti, ce l’ho fatta. Grazie di cuore, davvero”, afferma Fabio.