Coltellate nella notte al Nicolosi, grave uno straniero di 30 anni

LATINA – Coltellate nella notte nel quartiere Nicolosi di Latina dove un trentenne di nazionalità straniera è stato colpito con più fendenti da un uomo che poi si è dileguato. I fatti intorno alle 23 tra Via Corridoni e Via Grassi. Dalle primissime informazioni sembra che nella zona fosse in corso una rissa e qualcuno ha chiamato il 112 . Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito all’ospedale Goretti in condizioni gravi e in codice rosso. Immediate sono scattate le indagini per la ricerca del responsabile. La vittima al momento del ferimento non aveva documenti con sé ed è in corso la sua identificazione. Le indagini vengono svolte dalla Polizia.