Aprilia, cinque candidati a sindaco alle prossime elezioni

APRILIA – Cinque candidati sindaco e 19 liste. Sono i numeri delle elezioni comunali ad Aprilia che dovrà scegliere il suo sindaco dopo Antonio Terra. I cinque candidati sono Luana Caporaso, Angelo Casciano, Carmen Porcelli, Lanfranco Principi e Andrea Ragusa.

Una sfida soprattutto tra Luana Caporaso e Lanfranco Principi, la prima vice sindaco nella Giunta di Antonio Terra ed erede nella leadership della coalizione civica; dall’altra, l’ex vice sindaco della stessa Giunta Terra, non più tra i civici, Lanfranco Principi ha l’appoggio del centro destra.

Luana Caporaso è sostenuta dalle liste Rete dei Cittadini, Aprilia Domani, L’altra faccia della politica, Luana Caporaso sindaca, Uniti per Aprilia, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica e Aprilia Tricolore.

Il candidato del centro destra Lanfranco Principi è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Aprilia, Unione Civica, Lista Pincipi sindaco, Aprilia Valore Comune e Alternativa Moderata Apriliana.

In corsa anche Angelo Casciano, sostenuto da Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia; Carmen Porcelli dalla lista CambiAprilia e Andrea Ragusa candidato per il Movimento 5 stelle.