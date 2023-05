Arresto stupratore, il Questore di Latina Gargiulo: “Massimo sforzo per fatto grave”

LATINA – “A fronte di un fatto grave, commesso in danno di minori, grazie all’eccezionale impegno dei poliziotti della Questura di Latina che hanno lavorato in sinergia con la Procura della repubblica, è stato accertato quanto accaduto identificato il presunto responsabile è tratto in arresto nonostante si trattasse di una persona senza fissa dimora che si muoveva con grande disinvoltura tra gli edifici abbandonati ubicati sul territorio provinciale”, è il commento del Questore di Latina Raffaele Gargiulo dopo l’arresto di Dragos Daniel Marcu “gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta nella serata del 3 maggio scorso”.

L’uomo, arrestato nella mattina di ieri, sorpreso nel sonno nel sito industriale dell’ex Mistral a Pontenuovo, non si era mai allontanato dalla zona, la sua fuga è durata tre giorni. L’attività degli investigatori della Squadra Mobile si è sviluppata sia con l’ausilio di strumentazione tecnica che con la tradizionale raccolta di informazioni, e si è concentrata sin dai primi momenti in una capillare ricerca sul territorio dell’uomo sospettato, il cui identikit era stato fornito dalle stesse vittime nell’immediatezza dei fatti. A rafforzare la convinzione che il 30enne potesse trovarsi ancora in zona, è stata poi la notizia che si era reso responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel di Latina Scalo e del tentativo di furto in una parrocchia della zona.