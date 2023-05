Basket, sfida decisiva per la Benacquista Latina contro Nardò

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket disputerà l’ultima sfida della seconda fase di qualificazione (Fase a Orologio) tra le mura amiche del PalaBianchini, dove sabato 6 maggio riceverà l’HDL Pallacanestro Nardò con palla a due alle ore 19:00.

La partita con i pugliesi sarà determinante per gli uomini di Coach Gramenzi che sono chiamati a conquistare tassativamente la vittoria (possibilmente ribaltando anche la differenza canestri, -5 nel match di andata) per continuare a sperare di agguantare i playoff. I nerazzurri giocheranno sabato, mentre le restanti gare saranno disputate domenica, quindi, in caso di successo, la Benacquista dovrà comunque attendere i risultati dagli altri campi, per poter stabilire la classifica definitiva e l’eventuale accesso alla post season.

Anche Nardò arriva nel capoluogo pontino con l’obiettivo di bissare il risultato dell’andata per l’accesso diretto ai playoff.