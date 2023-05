Benacquista Latina cede il passo all’Umana Chiusi con un risultato fin troppo severo (82-66)

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce dal palazzetto di Chiusi con l’amaro in bocca, dopo aver ceduto il passo all’Umana con il risultato di 82-66. Un punteggio che punisce fin troppo i nerazzurri, che dopo una partenza in salita, sono stati bravi a recuperare, sorpassare e gestire il vantaggio per una buona parte di gara. Sul finire del terzo quarto, una San Giobbe mai doma, riesce ad agguantare la nuova parità, da quel momento l’inerzia del match cambia, i nerazzurri si innervosiscono e la conseguente perdita di concentrazione e lucidità li porta a commettere errori, che si rivelano determinanti ai fini del risultato. Per gli uomini di Coach Gramenzi c’è ancora la possibilità di accedere alla griglia playoff, ma considerata la vittoria di Rimini su Trapani di questa sera, nel corso dell’ultima giornata sarà imperativo vincere, ma anche i risultati degli altri campi saranno decisivi e determineranno le 4 squadre del girone bianco che potranno disputare la post season.

Il prossimo appuntamento è per sabato 6 maggio 2023 alle ore 19:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri affronteranno HDL Nardò in occasione della sesta e ultima giornata della Fase a Orologio.