Elezioni, i candidati sindaco di Latina incontrano gli imprenditori di Unindustria

LATINA – Proseguono gli incontri dei due candidati sindaco di Latina, Matilde Celentano e Damiano Coletta in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio con le associazioni di categoria e le rappresentanze di varie realtà produttive del territorio. Per domani un evento è stato organizzato da Unindustria, presso la sede di via Montesanto. Il Comitato territoriale ed il presidente Pierpaolo Pontecorvo affronteranno con i due candidati vari temi legati al rilancio economico della città. Alle 10 l’incontro sarà con Coletta, alle 12 con la Celentano.