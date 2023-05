Emergenza ad Aprilia: “Ho visto gettare un bambino in una vasca”

(la foto è d’archivio)

APRILIA – Emergenza ad Aprilia dove un uomo ha raccontato di aver visto qualcuno gettare un bambino in una vasca piena d’acqua in un sito dismesso che si trova di fronte alla sua abitazione. Sul posto, in Via delle Scienze, sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che non sono ancora in grado di dire se si tratti di una segnalazione veritiera.

Secondo le primissime informazioni infatti l’uomo che ha chiamato i carabinieri dando l’allarme, già in passato aveva segnalato emergenze ambientali nella sua zona e non si esclude che abbia voluto solo attirare sul posto le forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno comunque attivato la squadra dei sommozzatori e i carabinieri del Reparto Territoriale stanno compiendo tutti i riscontri del caso.