Itri, elicottero dei vigili del fuoco recupera due escursionisti

ITRI – Soccorso in montagna nel pomeriggio di domenica per due escursionisti che si sono persi. Immediate le ricerche da parte del personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, intervenuto nel Comune di Itri dopo le segnalazioni giunte al NUE112. Contattata via telefono una delle due persone, dopo aver acquisito la posizione attraverso la preziosa messaggistica istantanea, gli operatori della Sala Operativa del Comando Provinciale di Latina inviavano sul posto la squadra territoriale VVF di Gaeta e il Drago 156 del Reparto Volo di Ciampino. la zona infatti era impervia e solo l’elicottero arrivato in zona ha potuto recuperare i due, un ragazzo di Frosinone ed una ragazza di Formia. Sul posto anche i Carabinieri forestali.