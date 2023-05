Roccagorga in corsa in 4 per la carica di sindaco

ROCCAGORGA – Le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio dovranno servire a Roccagorga per ritrovare una continuità andata smarrita con l’ultima consiliatura, vista l’iniziale sfiducia a Nancy Piccaro e il ricorso al Tar vinto successivamente che ha interrotto il commissariamento ma solo per un breve periodo. La stessa Piccaro proverà a ripetere il successo del 2019 con la lista “Roccagorga Insieme”. Gli altri candidati sono l’ex sindaco Carla Amici, con la lista civica che porta il suo nome, l’ex assessore Lubiana Restaini con la lista Roccagorga Rinasce ed il segretario del Pd locale Francesco Scacchetti con la civica Roccagorga X Davvero. Gli aspiranti ai 12 posti in consiglio comunale saranno circa 50.