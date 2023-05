Violenza a Latina Scalo, identificato l’aggressore: è un 31enne senza fissa dimora

LATINA – E’ stato identificato l’uomo che nella tarda serata di giovedì ha aggredito una coppia di sedicenni, picchiando lui e sequestrando e abusando di lei. I fatti si sono svolti nell’ex zuccherificio di Latina Scalo, divenuto poi Centro Intermodale, stabile da anni in stato di abbandono dopo il fallimento della società pubblica che lo gestiva. L’uomo riconosciuto da una foto segnaletica ha 31 anni e la sua descrizione corrisponde a quella di un romeno di 31 anni e la polizia lo sta cercando. L’inchiesta è coordinata dal pm Valerio De Luca che sta cercando di ricostruire con esattezza le varie fasi della vicenda per accertare i fatti: dal momento in cui i ragazzi sono entrati nell’ex zuccherificio, all’incontro con l’aggressore con il quale avrebbero parlato e che secondo quanto riferito dal ragazzo stava fumando crack, fino ai momenti del terrore. La polizia scientifica ha svolto un accurato sopralluogo nel sito industriale dismesso mentre la squadra mobile diretta dal vicequestore Mattia Falso sta svolgendo ricerche ininterrotte per arrivare alla cattura del ricercato.

Intanto l’intera comunità è sotto shock per quanto accaduto e si chiede la messa in sicurezza del sito abbandonato che si trova a due passi dalla stazione ferroviaria essendo stato realizzato come nodo di interscambio. Dentro è tutto distrutto, come ha documentato un video girato da Gabriele Tamborrelli che con il collega giornalista Fabrizio Scarfò è entrato nell’edificio per Il Messaggero: ci sono macerie di ogni genere e vecchi documenti. Un bene sul quale erano state investite risorse pubbliche e che non è mai entrato in funzione.