Bandiere Blu pontine, pubblicità sull’autostrada A1 tra Firenze e Frosinone

LATINA – Pubblicizzare le località bandiera Blu della costa pontina negli autogrill dell’Autostrada del Sole. L’idea è venuta al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che l’ha già messa in atto. A partire da oggi infatti sono visibili lungo la rete autostradale i pannelli con lo stemma dell’ente di Via Costa nati per pubblicizzare le otto località che hanno ottenuto la bandiera Blu: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Minturno-Scauri.

“Abbiamo ritenuto opportuno – sottolinea il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – cogliere questa possibilità di promozione del territorio anche per valorizzare il lavoro fatto dalle amministrazioni comunali che hanno ottenuto il prezioso vessillo. Siamo convinti che questa azione contribuirà alla promozione del territorio e della nostra bellissima costa”.

“La campagna è già partita e si sviluppa lungo l’asse autostradale A1 nella tratta da Firenze a Frosinone dove, all’interno delle principali dieci aree di servizio, vicino le porte di ingresso dei locali ristoro, in posizioni strategiche, sono stati installati pannelli pubblicitari di grandi dimensioni con la scritta “Il mare più bello della provincia di Latina nei Comuni Bandiera Blu”. Il periodo di esposizione è da oggi, 16 giugno, fino al 31 agosto, periodo nel quale negli Autogrill sosteranno un elevato numero di utenti in viaggio per le vacanze estive. I pannelli daranno quindi enorme visibilità al territorio pontino e favoriranno una promozione delle località “Bandiera Blu” della Riviera d’Ulisse”, spiegano in una nota dall’Ente.

Le principali dieci Aree di Servizio sono: Lazio: Flaminia est – lato a e b; La Macchia est – lato a e b; La Macchia ovest – lato a e b; Prenestina ovest – lato a e b; Casilina est – lato a e b; Casilina

ovest – lato a e b; Umbria: Giove est – lato a e b; Tevere ovest – lato a e b; Toscana: Badia al pino ovest – lato a e b; Arno ovest – lato a e b.