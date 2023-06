Emergenza verde pubblico, a Latina lo sfalcio affidato (temporaneamente) agli agricoltori

LATINA – A Latina il verde pubblico sarà sfalciato dagli agricoltori. La decisione-tampone (e temporanea) presa dal Comune per far fronte all’emergenza era stata anticipata dalla neo sindaca Celentano durante un recente incontro in Federlazio.

Parchi, aiuole e altri spazi sono infatti in stato di completo abbandono dopo la lunga gestione commissariale, e la nuova amministrazione di Latina si trova a dover onorare l’impego di rilanciare immediatamente il decoro della città, oggi ai minimi termini. E’ così che, appurate le “criticità nella pronta esecuzione delle attività di sfalcio dell’erba”, la giunta comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano ha deciso di provvedere con un protocollo d’intesa stipulato con le associazioni di categoria degli agricoltori.

Attendere la naturale conclusione dei procedimenti amministrativi di affidamento dei contratti pubblici relativi – che risultano comunque avviati CIG. 9721395CED (D.D. 897/2023 del 10/05/2023) e CIG 9871987D60 (D.D. n. 1071/2023 del 08/06/2023), “significherebbe – si legge nella delibera – procrastinare ulteriormente l’avvio delle attività di sistemazione e manutenzione del verde pubblico cittadino che, invece, si rendono tanto più urgenti in considerazione del concomitante periodo estivo, tra l’altro caratterizzato da recenti eccezionali piogge che hanno interessato tutto il territorio nazionale”.

Con l’accordo l’amministrazione si impegna a riconoscere al singolo imprenditore agricolo un compenso minimo a titolo di corrispettivo commisurato alle spese sostenute per la tipologia di interventi eseguiti che dovranno comunque essere previamente concordati con l’Amministrazione comunale.