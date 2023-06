Incidente sulla Nettunense ad Aprilia, muore Alberto Spila

CAMPODICARNE – Grave incidente ieri sera sulla sulla Nettunense dove un’auto è finita contro il muro che divide la strada dalla stazione ferroviaria di Campo di Carne. L’automobilista ha fatto tutto da solo e quando i primi soccorritori sono arrivati per lui non c’era già più nulla da fare. Probabile che l’uomo, Alberto Spila, abbia avvertito un malore finendo fuori strada. L’impatto intorno alle 22, nel territorio di Aprilia. I sanitari del 118, aiutati da due automobilisti che hanno assistito all’incidente, hanno tentato di rianimare l’uomo ma per lui non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri per gestire il traffico, ancora intenso per il rientro dal mare, e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dall’incidente.