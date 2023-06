Guasto al nodo di Roma, circolazione tornata regolare solo in serata

LATINA – Ci sono volute oltre 7 ore venerdì per far ripartire il nodo ferroviario di Roma che dalla tarda mattinata ha mandato in tilt anche i treni della linea Aprilia- Latina-Formia-Minturno. Soltanto alle 18:30 (dalle 11 del mattino), Rfi ha annunciato che “la circolazione ferroviaria, precedentemente in graduale ripresa, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea elettrica di alimentazione dei treni”.

Gli effetti sono stati disastrosi e la stazione Termini è stata per ore una distesa senza fine di persone: rallentamenti fino a 70 minuti per 6 treni Intercity e per 32 treni Regionali. 6 treni Intercity limitati, 28 treni Regionali cancellati e limitati.