Lbc riparte dai tavoli tematici: Urbanistica, Partecipazione e Territori, Welfare

LATINA – “Riparte con un fitto programma di appuntamenti, il lavoro di Lbc sul territorio. Un’azione programmatica che riprende vigore attraverso l’organizzazione di specifici tavoli tematici che affrontano le questioni più urgenti da porre all’attenzione dell’agenda politica dell’amministrazione”. Lo annuncia la segretaria del movimento Elettra Ortu La Barbera che ha aperto quattro tavoli dedicati a : Urbanistica, Partecipazione e Territori, Welfare.

“Lo scopo di questi appuntamenti – spiega – è quello di aggregare persone, competenze e idee sul territorio per costruire un’azione di tipo programmatico e anche di supporto all’attività del gruppo che rappresenta il movimento all’interno del Consiglio comunale. L’intento è anche quello di svolgere un’azione di vigilanza e monitoraggio delle criticità cittadine in ognuno degli ambiti individuati. Partiamo dall’ascolto, che si sviluppa soprattutto all’interno del tavolo sulla partecipazione, per poi costruire insieme una programmazione secondo l’indirizzo politico di Lbc. Altri tavoli tematici, oltre a quelli già avviati, partiranno anche sulla scuola, la sanità e l’ambiente con lavori specifici che riguarderanno anche l’emergenza idrogeologica. “Riproponiamo la formula di spazi allargati e aperti ai cittadini nell’ottica di allargare la partecipazione per costruire contenuti”.

Altro appuntamento per il movimento sarà poi quello dell’assemblea dei soci, in programma oggi, venerdì 23 giugno. “Un’occasione per fare il punto della situazione – conclude Ortu La Barbera – spiega la segretaria di Latina Bene Comune – a partire dall’analisi del voto e dalle azioni da mettere in campo. Si affronterà anche il tema del civismo e del suo ruolo all’interno della città, proprio a partire dalle esperienze maturate dal movimento, prima come guida dell’amministrazione, ora come opposizione”.