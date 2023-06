Olim Palus, successo a Latina per la corsa notturna

LATINA – In 300 allo start della tradizionale corsa che riporta alle origini della città. Il sabato sera ed una gradevole temperatura, dopo la pioggia pomeridiana, hanno reso l’XI edizione della Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri, ancora di più un evento della città di Latina, piacevolmente sorpresa dal fiume di 300 podisti che hanno colorato il centro storico, durante l’ormai

tradizionale gara in notturna.

Soddisfazione espressa dall’organizzazione, l’APD Olim Palus, che ha dato il nome alla competizione, richiamando le origini del territorio pontino, “Latina Olim Palus”, dove Latina era un tempo palude. A quasi 100 anni dalle origini della città, l’evento podistico di inizio estate, tappa del circuito In Corsa Libera di OPES, consente agli atleti di percorrere le strade realizzate dopo la bonifica e cogliere di sera il gioco di luci, che illumina i palazzi di fondazione. Il tracciato della gara, in piano, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo, ha consentito ai battistrada di fare il vuoto alle proprie spalle e tagliare il traguardo dei 9 chilometri (3 giri da 3 chilometri) sotto la mezz’ora, come le previsioni lasciavano intendere. Nella categoria maschile vittoria assoluta Gabriele Carraroli della Fitness Montello (0:29:18), seguito da Simone Mansutti della Nissolino Sport (0:29:41). Podio completato, 5 secondi più tardi (0:29:46), da Davide Teloni della Frosinone Sport.

Nella categorie femminile voce grossa della Podistica Priverno, che piazza al primo posto Roberta Andreoli (0:36:19) e al secondo Wissia Rinaldi (0:36:47). Terzo posto per Alessia Panzeri (0:36:55), dell’Olimpia Lazio.

Premiati altri 60 tra podiste e podisti, rientrati nelle prime tre posizioni di categoria, dai 16 a più di 75 anni. Prima società per numero di atleti al traguardo (34) il Fitness Montello, seguito dalla Nuova Podistica Latina (31) e il Running Club Latina (27).

Start della gara con il segretario nazionale OPES ITALIA Davide Fioriello e il delegato territoriale CONI Alessia Gasbarroni. Alle premiazioni, iniziate con la lettura di una lettera di ringraziamento

agli organizzatori da parte del sindaco di Latina Matilde Celentano, erano presenti l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e il presidente provinciale OPES Daniele Valerio.

Così il presidente dell’ APD Olim Palus Enrico Barbini: “Mi è piaciuto come la città ha vissuto l’evento. I podisti sono stati accompagnati da applausi lungo il percorso, incitati fino al traguardo. Era

l’occasione e tale si è confermata per vivere Latina in maniera diversa, apprezzare le sue peculiarità che, causa i ritmi di ogni giorno, non siamo in grado di cogliere. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione di una gara, in cui ricordiamo degli amici che ci hanno lasciato, da Roberto Lazzeri cui è intitolata l’Olim Palus, ad Adriano Salvato, colonna portante del nostro staff”.