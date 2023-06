Pestaggio a Roccagorga, svolta nelle indagini: fermati 4 ragazzini

ROCCAGORGA – Svolta nelle indagini sul pestaggio di un 18enne a Roccogorga. Il ragazzo è ancora ricoverato e non aveva fornito ai Carabinieri elementi utili a identificare gli aggressori. Le indagini però non si sono fermate e tre 18enni e un minore sono stati fermati ieri dai Carabinieri, sono i principali sospettati per il tentato omicidio del giovane. Due di loro sono di origine straniera, gli altri due italiani e tra loro c’è anche una ragazza. Vivono tra Roccagorga, Sezze e Priverno e al momento su di loro pesano gravi indizi di colpevolezza per questo sono stati posti in stato di fermo per permettere lo sviluppo delle indagini.

L’aggressione si è verificata la notte del 30 maggio, il 18enne è stato picchiato selvaggiamente e accoltellato, poi abbandonato in un canale da dove è riuscito ad uscire per poi chiedere aiuto ai residenti. In ospedale il giovane è arrivato con problemi respiratori, il volto completamente tumefatto, una ferita alla gamba curata con sette punti di sutura. Le coltellate hanno sfiorato organi vitali, dunque è vivo solo per una casualità.

Il movente sarebbe assurdo, avrebbe avvicinato una ragazza, cosa che non è andata a genio al branco.