Ragazzo chiama l’Oipa: “Cane gettato da un’auto in corsa sulla Pontina a Latina”

LATINA – “Ho visto un’auto in corsa sulla Pontina gettare un cane. La macchina era grigia e viaggiava in direzione nord”. La scena-shock, ieri pomeriggio è stata denunciata da un ragazzo alla sede di Latina dell’organizzazione per la protezione animali. Raggiunto il punto segnalato dal testimone, intorno al km 68 dell’arteria, i volontari hanno trovato l’animale ormai privo di vita. Il cane, di taglia grande, non aveva il chip e dunque al momento non è identificabile il proprietario.

Per questo l’Oipa ha postato l’immagine sui social e ha lanciato un appello a chiunque conosca il cane o abbia visto qualcosa e possa fornire informazioni utili per risalire ai responsabili. Se la ricostruzione dei fatti si confermasse quella riferita dal giovane, si sarebbe in presenza di un reato grave: l’art. 544-bis del codice penale recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni».