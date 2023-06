Terracina, struttura senza concessione. Sigilli a un ristorante

TERRACINA – La Guardia Costiera ha sottoposto a controllo un’area demaniale marittima sul tratto orientale del litorale terracinese, in concessione per finalità turistico-ricreative e in particolare per l’“esercizio di ristorazione”. All’esito del controllo, svolto anche alla presenza di personale tecnico dell’Amministrazione Comunale, è stata riscontrata sia l’occupazione di un’area demaniale non coperta dal titolo concessorio con manufatti amovibili, sia sostanziali mutamenti all’interno dell’area in concessione non autorizzati con la licenza suppletiva. L’area difforme, in particolare, a differenza di quanto indicato nelle planimetrie annesse alla concessione, era stata riconfigurata con mutamento della destinazione d’uso.

Le criticità riscontrate hanno comportato il sequestro dell’area abusivamente occupata e di quella oggetto di innovazione per una superficie totale di circa 1400 metri quadrati e la dovuta informativa alla Procura di Latina per i reati previsti dal codice penale e dal codice della navigazione.