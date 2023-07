11 Carabinieri tirocinanti nelle Stazioni costiere pontine

LATINA – Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Lorenzo D’Aloia, ha ricevuto per un saluto di presentazione e di benvenuto, alla presenza dei rispettivi Comandanti un Sottotenente del 4° corso applicativo biennale, in esperimento pratico per tre settimane, presso la Compagnia di Terracina e 11 Marescialli Allievi dell’11° Corso Triennale, che svolgeranno il tirocinio pratico per un mese, presso le Stazioni Carabinieri costiere della provincia a maggiore affluenza turistica, nell’ambito della pianificazione dei servizi di potenziamento per la vigilanza estiva anno 2023 disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Sempre questa mattina il Colonnello D’Aloia da ricevuto anche l’Appuntato Scelto Q.S. David Di Prospero, originario di Latina, arruolatosi nell’Arma nel 1989, per un saluto di commiato.

Dopo aver frequentato il corso da allievo Carabiniere alla Scuola di Benevento, viene destinato alle Stazioni di Pagani – Mercato San Severino e successivamente all’Aliquota Operativa della Compagnia di Mercato San Severino (SA). Dal 1999 trasferito alla Stazione di Sezze Romano, dove verrà collocato in congedo il 4 luglio 2023.