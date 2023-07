Chiarato: “Nasce la Consulta dello sport”

LATINA – L’assessore allo sport Andrea Chiarato ha partecipato questa mattina alla commissione “Personale, cultura e sport” per informare i commissari del regolamento della Consulta comunale dello sport già in essere perché approvato dal Commissario straordinario Carmine Valente lo scorso febbraio. Dopo aver verificato la volontà da parte dei consiglieri comunali di non apportare modifiche, su indirizzo della commissione l’assessore ha dato mandato agli uffici di attivare la Consulta comunale dello sport.

“Gli uffici – ha dichiarato l’assessore Chiarato – sono a lavoro per attivare la Consulta dello sport, che presumibilmente sarà operativa dal mese di settembre. Riteniamo sia uno strumento fondamentale per coinvolgere i rappresentanti del mondo sportivo nelle decisioni amministrative volte a promuovere iniziative che diffondano l’educazione e la cultura sportiva”.

Si tratta – di legge in una nota del Comune – di un organismo consultivo nonché un luogo di partecipazione e confronto che si propone di valorizzare le espressioni associative presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune ed accogliendo le loro istanze in merito alla pianificazione degli impianti e delle strutture sportive del territorio. Contribuisce, inoltre, alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri rafforzando, tra le altre cose, la promozione dell’attività sportiva all’interno del sistema scolastico e accessibile a tutti i cittadini. Oltre al Sindaco e all’assessore delegato allo Sport, ne fanno parte un delegato del CONI provinciale, dell’Ente Sport e Salute, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) provinciale, un rappresentante di ogni federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva e disciplina sportiva associata riconosciuti dal Coni e aventi sede a Latina e un rappresentante di ogni ente, federazione e disciplina sportiva paralimpica riconosciuti dal CIP. All’assemblea, senza diritto di voto, partecipa il presidente della Commissione consiliare Sport e il dirigente responsabile del servizio Cultura turismo e sport.

