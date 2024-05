Contro le mafie, inaugurato il rinato presidio di Libera Latina intitolato a Lia Pipitone

LATINA – In tanti giovedì pomeriggio a Latinad’Amare in viale XVIII Dicembre per la ricostituzione del presidio di Libera contro le mafie. “Belle persone, ragazzi e ragazze, associazioni e sindacati alla assemblea di (ri)nascita del Presidio di Libera Latina intitolato a Lia Pipitone”, sottolinea Giampiero Cioffredi che è il responsabile regionale dell’associazione guidata da Don Ciotti e già presidente dell’Osservatorio per la Legalità del Lazio, intervenuto all’appuntamento. “Contro mafie e corruzione – afferma Cioffredi – costruiamo il noi affermando i valori di legalità, responsabilità e giustizia sociale”.

La ricostituzione è stata promossa da otto diverse realtà: Primavera di Legalità, Cgil Frosinone Latina, Rete degli Studenti Medi, Articolo 21, Legambiente, Quartieri Connessi, Le Cordicelle e Agesci Zona Pontina. “Sospesa” per qualche anno, l’attività del presidio di Latina di Libera Latina, era stata per anni punto di riferimento contribuendo a creare una sensibilità sul tema della criminalità organizzata e del bisogno di legalità a tutti i livelli, arrivando a denunciare commistioni malate. Anche per questa ragione Latina nel 2014, dieci anni fa, era stata sede prescelta della marcia dei 100mila in occasione della 19° edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata che si era tenuta nel capoluogo pontino alla presenza di Don Ciotti, dell’allora presidente del Senato Grasso e del procuratore Caselli. Il filo non si era mai interrotto anche se il presidio di Libera, allora a Borgo Sabotino, aveva chiuso.

Ora è il momento della rinascita: ” Latina Rinasce Libera, a Latinadamare una sala gremita e una grandissima palpabile emozione. Quartieri Connessi ha firmato per il presidio di Libera a Latina insieme alle altre associazioni – dicono dalla realtà civica impegnata particolarmente per Nuova Latina e Nascosa – Grazie di questa opportunità che vede associazioni territoriali vicine ad associazioni nazionali, unirsi in Libera per costruire anche a Latina una rete contro tutte le mafie”.

I promotori non hanno voluto attendere che fosse pronta una sede per riunirsi sotto la bandiera gialla, arancione e fucsia: “Servirà ancora pazienza, tempo e organizzazione”, ma è già “una piccola pagina di storia per la città”, dicono.