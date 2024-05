Terracina, stalking e tentata estorsione al giornalista: arrestato

TERRACINA – La Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un cittadino terracinese, ritenuto responsabile di stalking e tentata estorsione ai danni di un giornalista locale. le indagini erano partite dopo la denuncia della vittima che lo scorso 10 maggio i commissariato aveva raccontato di reiterate minacce e di continue chiamate ricevute su whatsapp da un uomo conosciuto nel mese di marzo, quando gli aveva raccontato della grave situazione di disagio economico in cui versava e della mancanza di un alloggio.

Avendo preso a cuore la situazione di disaggio, il giornalista aveva pubblicato un articolo in cui si sensibilizzavano le istituzioni a cercare soluzioni abitative per le persone indigenti del territorio del comune di Terracina cercando anche di attivarsi con le Istituzioni locali per trovare una soluzione. Da quel momento però l’indagato ha iniziato ad inviargli numerosissimi messaggi e chiamate, insultandolo e minacciandolo di morte nel caso in cui non si fosse ulteriormente adoperato per trovare una soluzione alla sua problematica alloggiativa. Minacciava di compiere un attentato a esponenti delle istituzioni locali e siccome non era riuscito ad incontrare il Sindaco, aveva continuato a minacciare il giornalista, obbligandolo, dietro minaccia, a corrispondergli 300 euro per l’affitto di una abitazione. Una situazione che – dicono dalla Questura di Latina – ha provocato al giornalista e ai suoi familiari un grave stato di ansia e di paura, portandolo a temere per la sua incolumità e costringendolo ad alterare le abitudini di vita.

Dopo le indagini degli investigatori del commissariato, il giudice per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nella giornata di ieri dai poliziotti di Terracina. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Latina.