Il consigliere Emiliano Licata lascia la Lista Celentano per l’Udc

LATINA – Prime migrazioni nella maggioranza in consiglio comunale a Latina. Ha lasciato la lista Celentano per aderire all’Udc-Dc il consigliere comunale Emiliano Licata, neoeletto. “Una scelta politica che non sposta di una virgola il sostegno all’amministrazione e al sindaco – ha spiegato oggi l’esponente politico in una conferenza stampa motivando la decisione – e dando rassicurazioni alla sindaca – Si tratta di una scelta motivata dalla volontà di intraprendere un percorso politico e personale sposando i valori moderati dell’Udc, in cui mi riconosco maggiormente”, ha spiegato al microfono di Domenico Ippoliti

Il gruppo della Lista Celentano ha espresso “grande stupore”.