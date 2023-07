Latina, l’addio di Licata non piace alla Lista Celentano, il Gruppo: ” Grande stupore”

LATINA – Dopo l’addio di Emiliano Licata al Gruppo Udc, la Lista Matilde Celentano si dice stupita e si chiede se la scelta non sia dovuta a “mere logiche di spartizione” delle poltrone.

“Il gruppo politico della Lista Civica Celentano (guidato dal consigliere Enzo De Amicis) ha appreso con grande stupore il passaggio del Consigliere Licata Emiliano nelle file dell’UDC-DC nel momento in cui è appena iniziato il percorso politico-amministrativo di questa Consiliatura. Fino a ieri Licata Emiliano era stato partecipe della vita del Gruppo Consiliare condividendone tutte le decisioni e le scelte, ma come componenti di una Lista Civica rispettiamo le liberta’ individuali, le scelte e le relative conseguenze.

La trasmigrazione politica del Consigliere Comunale Licata, che speriamo non sia legato a mere logiche di spartizione di potere (Cencelli docet), a cui auguriamo in ogni caso buon lavoro, avvenuto in un momento istituzionalmente delicato di definizione delle posizioni politiche di riferimento puo’ dare adito pero’ a vecchi meccanismi politici non compatibili con la nostra realta’ civica. Il Gruppo politico della Lista Celentano fa’ quadrato intorno alla figura del Sindaco e continuera’ a sostenerla sempre lealmente avendone condiviso il progetto politico sin dai tempi della campagna elettorale, convinti d’altronde che sara’ nel tempo, con gli alleati, sempre piu’ protagonista delle scelte importanti della vita amministrativa del Comune.

Oggi dopo l’eccezionale risultato elettorale conseguito, ancora piu’ convintamente, lavorera’ per un percorso politico e amministrativo che possa finalmente porre in essere tutte quelle aspettative che la Citta’ si attende. L’idea prevalente che intendiamo porre all’attenzione dei Partiti della maggioranza sara’ a questo punto quella del rigore inteso come costante di una linea politica tra i partiti stessi e finalizzata solo all’interesse della collettivita’. Questo significhera’ fare politica con equita’, moralita’ e senso vero delle Istituzioni che stiamo come Gruppo Politico rappresentando nel migliore dei modi”.