Il Goretti di Latina primo in Italia nella cura dell’infarto

LATINA – Buone notizie per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che si conferma primo in Italia nella cura dell’infarto. E’ emerso in occasione della presentazione dei dati nazionali della Gise (Società Italiana di Cardiologia Interventistica) illustrati a Roma alla presenza del Ministro per la Salute Orazio Schillaci.

Nel 2022 al Goretti sono state effettuate 519 angioplastiche, un record in Italia. Un dato che un peso ancora maggiore se si considera che si concorre con territori molto più popolosi di quello della provincia di Latina, come Napoli, che ha preso la seconda e terza posizione in questa speciale classifica.

“Questo significa che funziona bene sul nostro territorio la rete dell’infarto attivata 10 anni fa. Al di là dei numeri, che naturalmente ci inorgogliscono – spiega il direttore della Uoc di Cardiologia ed Emodinamica del Goretti, il professor Francesco Versaci – l’importante è la qualità del servizio che riusciamo a dare e ci sono alcuni indicatori molto importanti, come per esempio quello del tempo di intervento. Noi a Latina, con la nostra rete riusciamo a trattare direttamente in emodinamica quasi il 90% dei pazienti entro i 90 minuti che rappresentano il gold standard del trattamento “.

Ne abbiamo parlato con lui nel Gr Latina