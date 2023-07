Latina, ex Svar, il M5S chiede chiarezza e trasparenza

LATINA – «Torna alta l’attenzione sulla questione della ex SVAR e lo fa nel peggiore dei modi, da quanto si apprende dalla stampa odierna, rispetto al fatto che il cambio di casacca del consigliere Licata faccia parte di “una partita che si sta giocando per una mediazione intavolata sul caso ex SVAR”». Lo sottolinea la portavoce del Movimento Cinquestelle e consigliera comunale, Maria Grazia Ciolfi ricordando “la necessità di riqualificare l’area e cosi l’intero quartiere, ma questo potrà essere attuato solo attraverso una chiara visione urbanistica di quel luogo e solo dopo aver definito, da parte del Comune e non di singoli partiti né da meri interessi privatistici, la sua valorizzazione urbanistica”.

Ciolfi chiede all’attuale amministrazione che la questione venga affrontata con massima trasparenza, che vengano chiariti pubblicamente quelli che sono gli intenti del Comune, se sono confermati ora come allora gli stessi obiettivi di interesse pubblico, ovvero se sussistano fatti nuovi che inibiscono la attuazione del precedente progetto di edilizia residenziale pubblica.

“E’ necessario che Sindaco e Giunta vengano a riferire in Consiglio Comunale cosa sta accadendo – scrive in una nota la consigliera pentastellata – ovvero che siano attivate immediatamente i lavori delle commissioni consiliari e che la questione ex SVAR venga calendarizzata come primo punto all’ordine del giorno della commissione congiunta edilizia pubblica e patrimonio, affinché maggioranza ed opposizione possano essere messe a conoscenza nel dettaglio, da parte degli uffici ed assessori competenti, dello stato di fatto sul tema, per poter dare un contributo fattivo ad una risoluzione trasparente, condivisa e che garantisca in primo luogo l’interesse pubblico. Non possiamo continuare ancora una volta, a rimettere in carico unicamente all’avvocatura comunale, sebbene di comprovata capacità ed esperienza, la soluzione di un problema complesso e di pubblico interesse come questo: la politica deve riprendersi il suo ruolo decisorio, ed avere il coraggio di fare scelte senza aspettare immobile che la giustizia faccia il suo corso, né abdicando di fronte ad interessi ed appetiti di tipo privatistico”.

Il M5S sin d’ora si rende disponibile alla trattazione del tema e a sostenere ogni decisione che contempli la pubblica utilità dell’area, senza preclusioni, purché si passi, ribadisco, attraverso una chiara visione urbanistica, al fine di valorizzare l’intero quartiere dal punto di vista ambientale, sociale ed anche economico produttivo.