Il lancio dei petali di rosa alla statua di Santa Maria Goretti

LATINA – La processione ha chiuso ieri sera, 6 luglio, i festeggiamenti per Santa Maria Goretti. Dopo il triduo di preparazione che ha preceduto la festività religiosa, alle 21, il vescovo Mariano Crociata ha celebrato la Messa nella chiesa intitolata alla Santa Patrona di Latina e dell’Agro Pontino, quindi è partita la processione per le strade della città.

Come ormai da tradizione il corteo di fedeli si è fermato alcuni minuti davanti alla sede del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Latina per la benedizione del personale in servizio. Qui, la statua della Santa è stata omaggiata con il lancio di petali di rosa dall’autoscala e con il suono delle sirene dei mezzi. Un momento testimoniato dal video pubblicato dai Vigili del Fuoco.