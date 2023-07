Lazio Pride, via alla sfilata: una marea invade Latina. Fasce tricolore, bambini, giovani e nonne nel corteo colorato

LATINA – “Non potrò mai essere il sindaco di Latina come mi avete chiesto, ma vi amo e amo la mia città, vederla così mi commuove”. Così Tiziano ferro in collegamento streaming e in diretta su Instagram ha parlato al Lazio Pride che si sta svolgendo nelle vie del capoluogo. Una marea di persone anche sopra le aspettative. La moltitudine colorata si è radunata dalle 15 in poi nel parcheggio di Via Romagnoli per dare il via al corteo che si svolge con il sostegno della Provincia di Latina e di otto comuni (dei 33 pontini) : tra fasce tricolore di sindaci, bambini, ragazzi e ragazze, mamme e papà, nonne e nonni, il corteo colorato si è mosso alle 16 a ritmo di musica verso il centro cittadino per raggiungere Piazza del Popolo. In testa, il camion bordato di palloncini colorati con a bordo Vladimir Luxuria, i cantanti e gli attori che hanno dato adesione alla manifestazione contro ogni forma di discriminazione e per sostenere i diritti della comunità Lgbtq+.

La prima sosta si è tenuta in Piazza del Quadrato con il discorso di Valerio Vitale presidente di Sei come sei Latina che si è rivolto ai presenti, ma anche a distanza alla sindaca Matilde Celentano che ha prima dato e poi ritirato il patrocinio alla manifestazione: “Quando ci dite che manifestiamo contro la legge – ha detto Vitale – ricordo che se le leggi sono sbagliate vanno cambiate e noi lottiamo per questo. Non le abbiamo chiesto di violare la legge, ma di lottare con noi per cambiare quelle ingiuste”. Vitale ha parlato anche dello stigma di chi vive con Hiv, dell’importanza dell’educazione sessuale e delle iniziative di prevenzione anche nelle scuole.

Alle 17,15 circa è stato Roberto Casalino ad annunciare in collegamento streaming Tiziano Ferro che non poteva essere presente alla parata perché impegnato in una tappa del tour ma che, come anticipato in video su Instagram, ha deciso di esserci a distanza. Il cantautore di Latina che sta spopolando negli stadi ha detto: “Non potrò mai essere il sindaco di Latina, ma vi amo, che bella la mia città così””.

A seguire le testimonianze di un papà e di Sabrina a nome delle famiglie omogenitoriali.

Attesi Ditonellapiaga, Roberto Casalino, Giordana Angi e Virginio. Ci sarà l’attore Pietro Turano, attivista Arcigay tra i protagonisti della serie su Netflix “Skam”. Parteciperanno anche gli attori del cast della serie Tv “Prisma” ambinenta a Latina e il regista della serie Ludovico Bessegato. Alla manifestazione le famose drag Queen Karma B.