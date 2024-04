LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno su Via Epitaffio. Nello scontro tra un’auto e un maxiscooter avvenuto nel tratto in uscita da Latina dopo il semaforo del Pantanaccio, è rimasto ferito il motociclista. Sul posto è arrivata rapidamente un’ambulanza del 118 e si scorre a senso unico alternato. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.