Troppe aggressioni, il posto di Polizia si sposta al Pronto Soccorso del Goretti

LATINA – Il posto di Polizia dell’ospedale di Latina si sposta al Pronto Soccorso per supportare il personale sanitario sempre più spesso vittima di aggressioni verbali e fisiche. “In una ripresa video di alcuni giorni fa, acquisita dalla direzione generale della Asl, ne è stata ripresa una di violenza impressionante”, ha detto la manager Silvia Cavalli che ha presentato la novità questa mattina insieme con il Prefetto Falco, con il Questore Gargiulo, con la sindaca di Latina Matilde Celentano e con le altre forze di polizia. La Dg ha sottolineato come nei solo primi sei mesi del 2023 si siano registrate 70 aggressioni nella Asl di Latina con un escalation di gravità dei casi che fa preoccupare. “Seguendo una direttiva del Presidente della Regione Lazio Rocca, ci facciamo carico anche dei casi cui non segue una denuncia da parte delle vittime, senza trascurare o passare sopra a nessun caso”, ha aggiunto la Dg che già nelle scorse settimane aveva stigmatizzato gli episodi più recenti. Il servizio sarà anche dinamico con pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza che passeranno al pronto soccorso nelle ore serali e notturne scendendo per controllare la situazione.

Un fenomeno preoccupante su tutto il territorio nazionale. “C’è attenzione costante sul Goretti, avevamo già prolungato l’orario di servizio del posto di polizia, ora lo mettiamo fisicamente nell’area dove si verifica il maggior numero di aggressioni, ma vorremmo fare lo stesso su tutte le strutture critiche della provincia. L’altro aspetto da non trascurare e al quale la Asl sta provvedendo con appositi corsi, è la formazione degli operatori quando si confrontano con la disperazione”, ha detto il Prefetto Maurizio Falco.

Il servizio, già attivo nei due pronto soccorso degli ospedali di Latina e Formia (qui il posto di polizia ha sempre avuto sede all’ingresso del reparto di emergenza), sarà coperto per le 12 ore diurne, dalle 8 del mattino alle 20. “Ma stiamo studiando la possibilità di un ampliamento dell’orario fino alle 24”, ha spiegato il questore Raffaele Gargiulo, ringraziando i due operatori che si alterneranno al Goretti. “Ma è chiaro che la Polizia non può essere l’unica soluzione. Siamo sempre più spesso chiamati ad intervenire anche nei reparti e l’occasione è doverosa per evidenziare che qui si offre un servizio e non è possibile avvertire chi lo svolge”.

A portare una testimonianza anche personale, la sindaca di Latina Matilde Celentano. “Anche io, da medico, sono stata vittima di violenza e la cosa peggiore è che i dati ci dicono che le donne subiscono il 70% delle aggressioni complessive in sanità. Bisogna lavorare anche a livello culturale per far migliorare una situazione che mette a rischio soprattutto chi opera al servizio degli altri”.