Stop idrico in cinque comuni, il Pd: “Acqualatina riferisca in Commissione Lavori Pubblici”

LATINA – Decine di migliaia di cittadini si preparano a un’altra giornata di passione con lo stop idrico in programma a partire dalle 14,30 di oggi (giovedì 20 luglio) e fino alle prime ore di domani mattina (venerdì 21 luglio). E di fronte all’ennesima riparazione urgente di falle della rete, i consiglieri comunali del Pd, Valeria Campagna, Leonardo Majocchi e Daniela Fiore si dicono sconcertati come gran parte della popolazione e preoccupati per via della già complicata situazione legata al caldo da bollino rosso.

“Acqualatina riferisca in Commissione sullo stato delle condotte”, dicono i tre consiglieri di opposizione che per questa ragione hanno scritto al presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina chiedendo formalmente la “convocazione dei referenti di AcquaLatina, per meglio comprendere, e darne adeguata e diffusa pubblicità, lo stato di avanzamento dei lavori sulle condotte”.

L’interruzione di oggi “per lavori urgenti sulla condotta proveniente da Sardellane” è la trentesima che riguarda solo la zona di Latina dall’inizio dell’anno. Previsto, vista la concomitanza con il gran caldo, il potenziamento del servizio con autobotti.

Le zone interessate sono:

Latina: intero comune a esclusione di Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora, Pontinia: intero comune; Sabaudia, intero comune; San Felice Circeo, intero comune a esclusione del centro storico, Via del Sole e Via del Faro e Terracina, Colle la guardia I e II e Via San Felice Circeo.