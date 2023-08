Bonificata la Linea Gustav a Castelforte, il prefetto Falco: “Rimossi 153 ordigni della seconda Guerra Mondiale”

LATINA – Una massiccia operazione di bonifica degli ordigni bellici, principalmente bombe da mortaio, è stata operata lungo la Linea Gustav sulle colline di Castelforte in provincia di Latina, riportando alla memoria dei più anziani ricordi solo assopiti. Un lavoro cominciato a fine giugno e terminato ieri, grazie all’intervento degli artificieri del Genio Guastatori di Caserta che hanno lavorato sotto il coordinamento della Prefettura di Latina, su richiesta del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. Era troppi i pericoli per le popolazioni locali in una zona utilizzata da cercatori di funghi e da cacciatori, lungo quella che fu la linea fortificata che durante la seconda guerra mondiale divideva la penisola italiana tra nord e sud, passando nei pressi della foce del fiume Garigliano, al confine tra Lazio e Campania: da una parte le truppe tedesche (nel territorio formalmente in mano alla Repubblica Sociale Italiana), dall’altra gli Alleati.

Soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Latina, Maurizio Falco che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e i tempi brevi dell’operazione rispetto alla quantità degli ordigni rimossi e fatti brillare.

Il sindaco Pompeo ha ringraziato per la preziosa collaborazione istituzionale e per la professionalità degli operatori, spiegando che l’opera di messa in sicurezza di quella porzione del suo territorio era divenuta indispensabile a tutela dei cittadini

IL RACCONTO – “Tutto è andato per il meglio – ha detto il colonnello Andrea Cubeddu comandante del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta Brigata Garibaldi – 153 sono stati gli ordigni rimossi e fatti brillare in una cava a Santi Cosma e Damiano”.

In 10 anni, oltre 2000 ordigni bellici neutralizzati in sicurezza dall’Esercito Italiano in Provincia di Latina.