Furti con moto-ariete a Latina, fermato un giovane a bordo dello scooter

LATINA – Un giovane è stato fermato dalla Squadra Volante della Polizia di Latina dopo essere stato trovato a bordo dello scooter che sembra essere quello utilizzato in questi ultimi giorni come ariete per rompere le vetrine di bar e pizzerie e mettere a segno furti. Il mezzo, uno Scarabeo Aprilia 150 risultato rubato, è stato intercettato e bloccato dai poliziotti della Squadra Volante e un giovane è stato portato in Questura. In manette un ragazzo non ancora trentenne, originario del Ghana, notato dagli agenti in viale Gramsci, nella zona di piazza San Marco in pieno centro.

Con la stessa tecnica della moto ariete sono stati messi a segno diversi furti nelle ultime settimane, solo nelle ultime notti ai danni del bar Maira di via Piave e della pizzeria Pulcinella a Roma di via Giulio Cesare, vicino Campo Boario.

L’attenzione degli agenti è stata attirata proprio dallo scooter, lo stesso ripreso dalle telecamere di video sorveglianza degli ultimi locali. Il giovane straniero che lo stava utilizzando è stato fermato per ricettazione, ma gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per stabilire se si tratti proprio di uno dei ladri entrati in azione.