Scooter come ariete, raid nel bar di Via Piave. E’ il secondo in due settimane

LATINA – Con uno scooter usato come ariete, in due, hanno sfondato la vetrata di ingresso di un bar di Via Piave, poi hanno fatto irruzione nel locale con i caschi in testa, incuranti delle telecamere che riprendevano la scena. Nella cassa hanno trovato solo qualche spicciolo e così hanno preso un amplificatore e un pc, sono ripassati dal vetro sfondato e via.

Il saccheggio è avvenuto quando era buio, intorno alle 4 del mattino, nella zona commerciale che di notte è praticamente disabitata, ma è suonato l’allarme e le immagini del furto sono state trasferite dal sistema di sorveglianza alla Questura di Latina. Sul posto è arrivata la Volante, ma i due avevano lasciato il campo riuscendo a dileguarsi. La scientifica ha svolto i rilievi sulle impronte lasciate dai ladri che hanno agito a mani nude come si vede nel video e ora sono in corso le indagini.

Tanti i danni subiti dal titolare del locale che ha pubblicato il video ripreso dalle telecamere. Danni più ingenti del furto. “Avevamo subito un furto appena due settimane fa, ma allora in cassa c’erano soldi contanti e hanno rubato solo quelli. Forse sono gli stessi, pensavano di trovarne altri – dice scoraggiato Pino Bruzzese – Stiamo assistendo ad una sequenza che non si era mai vista. Tra commercianti ci passiamo la voce, ci sono anche sei colpi a notte. Speriamo riescano ad identificarli”.